È inevitabile che con la situazione che stiamo vivendo ci si interroghi sul rapporto fra natura e esseri umani. Non manca in questi momenti chi sostiene che la natura ci stia punendo, riferendosi alle ferite che la specie umana ha causato al nostro pianeta; una sorta di castigo per l’inquinamento prodotto dagli umani i cui impatti sui mutamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti e che prima del coronavirus erano probabilmente la nostra preoccupazione principale.

Non sappiamo dare un giudizio e preferiamo guardare il tutto da un punto di vista scientifico. I virus sono dei piccoli genomi racchiusi da una membrana proteica che per riprodursi devono entrare nelle cellule e utilizzarne i meccanismi metabolici. Per facilitare la propria diffusione fra gli individui di una popolazione...