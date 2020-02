Dopo la Costa Smeralda in Italia la settimana scorsa, una nave da crociera è stata posta in stato di quarantena anche in Giappone al momento del suo arrivo nel porto di Yokohama, dopo che uno dei passeggeri sbarcati a Hong Kong a fine gennaio, è stato trovato positivo al coronavirus . Lo ha riferito il ministero della Salute nipponico spiegando che le autorità sanitarie intendono controllare le condizioni delle 2.500 persone a bordo e i 1.000 membri dell’equipaggio.

I media giapponesi riferiscono che almeno 7 persone hanno presentato sintomi della malattia e i loro risultati saranno resi pubblici nella giornata di oggi. L’uomo infettato dal virus è un anziano di 80 anni residente a Hong Kong, e sceso dalla nave lo scorso sabato. In base alle informazioni rivelate dal ministero l’uomo aveva preso un volo dalla Cina diretto in Giappone il 17 gennaio, prima di imbarcarsi sulla nave da crociera Diamond Princess nella città a sud di Tokyo, il 20 gennaio e poi viaggiare alla volta dell’ex protettorato britannico. La nave era stata già messa in quarantena sulla strade del ritorno nell’isola di Okinawa, a sud ovest dell’arcipelago, ma il governo ha deciso di ripetere la procedura per l’accesso al porto di Yokohama.