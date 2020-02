La minaccia per l’epidemia di coronavirus nel mondo è stata elevata a livello «molto alto». Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing a Ginevra sull’epidemia.

Per il direttore dell’OMS, «il continuo aumento dei casi di Covid19 e del numero dei Paesi affetti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione». «I nostri epidemiologi stanno monitorando questi sviluppi di continuo e noi ora abbiamo elevato il livello di rischio di diffusione globale a livello molto alto», ha affermato il capo dell’OMS. La definizione di minaccia alta non c’entra tuttavia con il tasso di mortalità del virus , che continua a rimanere bassa.

«Da ieri abbiamo registrato i primi casi di contagi in Danimarca, Estonia, Lituania, Paesi Bassi, Nigeria. Tutti questi casi hanno legami con l’Italia», ha aggiunto il direttore dell’organizzazione. «24 casi sono stati esportati dall’Italia in 14 paesi, 97 casi sono stati esportati dall’Iran in 11 paesi», ha aggiunto.