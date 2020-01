Due turisti, moglie e marito, cinesi di Hong Kong, sono in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Solo la donna ha febbre, secondo Costa Crociere. Il compagno non ha manifestato sintomi. Già in giornata si avranno i risultati delle analisi effettuate stamattina. I medici, intervenuti subito sul posto, hanno visitato moglie e marito cinesi con febbre e problemi respiratori. La coppia, attualmente in isolamento sulla nave, era arrivata da Hong Kong all’aeroporto Malpensa di Milano lo scorso 25 gennaio per poi dirigersi a Savona, dove è salita sulla nave per la crociera.