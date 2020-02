Salgono a 1.310 i morti per il coronavirus Covid-19 in Cina, con 48.206 contagi. Nella sola provincia dello Hubei sono 242 i nuovi decessi registrati. I casi di guarigione sono 3.441. Il nuovo dato è stato fornito dal governo cinese.

La Cina ha rimosso dalla sua carica Jiang Chaoliang, il segretario del Partito comunista cinese (Pcc) dell’Hebei, la provincia che è l’epicentro dell’epidemia del nuovo coronavirus Covid-19. Jiang, ha riferito l’agenzia ufficiale Xinhua, sarà sostituito dal sindaco di Shanghai, Ying Yong. Nei giorni scorsi provvedimenti simili hanno colpito i membri del partito provinciali con incarichi nel settore sanitario. Mentre Wang Zhonglin diventa il nuovo capo del Partito comunista cinese di Wuhan, la città focolaio del nuovo coronavirus. Wang, riferisce l’agenzia Xinhua, sostituisce Ma Guoqiang che, a fine gennaio in un’intervista alla tv statale Cctv, aveva ammesso i ritardi nella scoperta del coronavirus. «In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero - aveva detto Ma -. Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale». Rimosso anche Zhang Xiaoming dalla carica di direttore dell’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao presso il Consiglio di Stato, il governo cinese, e demansionato a semplice vice direttore nel dipartimento. Lo riferiscono i media ufficiali cinesi, secondo cui Zhang è stato sostituito da Xia Baolong, vice presidente e segretario generale del Comitato nazionale della Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), uno degli organi consultivi di massimo livello, ed ex segretario del Pcc dello Zhejiang.