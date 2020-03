Anche il governatore del Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al coronavirus. Mercoledì Cirio aveva incontrato Nicola Zingaretti durante la riunione dei governatori italiani con il premier Conte. «Ma eravamo lontani e non ci siamo dati la mano come prevede il protocollo anti-contagio», aveva assicurato ieri il presidente del Piemonte a chi gli chiedeva del contatto dopo che il goverbatore del Lazio ha annunciato attraverso Facebook di essere risultato positivo al test.

«Nelle scorse ore, come fatto a scopo precauzionale anche da altri colleghi governatori presenti a Roma il 4 marzo per l’incontro a Palazzo Chigi, ho effettuato il test per il coronavirus e il risultato è purtroppo positivo. Le mie condizioni di salute sono buone e ho già attivato tutte le procedure previste per le verifiche e la messa in sicurezza delle persone a me più vicine, a cominciare dalla giunta, dallo staff e dai colleghi, dalle persone con cui sono stato a contatto di recente e naturalmente la mia famiglia», ha fatto sapere questa mattina Cirio.