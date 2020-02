I due hashtag più diffusi su Weibo, Twitter in mandarino, riguardano la morte di Li Wenliang, il giovane medico che per primo lanciò inascoltato l’allarme sul coronavirus: #vogliolalibertàdiparola, ad esempio, vanta milioni di visualizzazioni. A poche ore dalla sua morte per il contagio, gli utenti di WeChat, l’app di messaggistica diffusissima in Oriente, hanno espresso cordoglio e rabbia: dalla tristezza sulla perdita di un «eroe» ai riferimenti al «Senti il popolo cantare» da Les Misérables fino al commento di Li al magazine Caixin: «una società sana non dovrebbe avere una sola voce».