È salito a 1.800 il bilancio delle vittime del Coronavirus, stando a quanto ha reso noto il Governo cinese. I contagi sono invece in diminuzione. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) vede segnali incoraggianti sull’epidemia, ma invita alla prudenza. Un messaggio positivo nel giorno in cui da Wuhan, invece, giungono pessime notizie per la morte, a causa del Covid-19, di un altro «medico eroe»: Liu Zhiming, il direttore del Wuchang Hospital.

I dati, ha spiegato il numero uno dell’agenzia di Ginevra, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sembrano mostrare «un calo di nuovi contagi ma questo trend va interpretato con molta cautela perché può cambiare: è presto per dire se questo andamento in calo continuerà. Ogni scenario resta aperto», ha aggiunto, mentre una delegazione di esperti dell’Oms è a Pechino per una missione di collaborazione e approfondimento con la parte cinese.

Il coronavirus «può essere prevenuto ed è curabile», ha chiarito da parte sua Guo Yanhong, funzionario dell’amministrazione ospedaliera della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), nel briefing quotidiano di Pechino sull’epidemia. L’ottimismo si basa sui 115 nuovi casi accertati domenica su scala nazionale (al netto dell’Hubei, epicentro dell’epidemia), in calo per il 13. giorno di fila, mentre i guariti sono saliti a 11.145 (+1.720 solo ieri).

Via i dazi sulle attrezzature mediche Usa

La Cina da deciso l’esenzione dai dazi sull’import di una lista di beni come attrezzature mediche Usa che includono monitoraggio del paziente, trasfusioni di sangue e strumenti per misurare la pressione del sangue, nel mezzo dell’epidemia del coronavirus. Dal 2 marzo saranno accettate le domande delle società domestiche importatrici per ottenere l’esenzione dai dazi addizionali imposti durante la guerra commerciale su alcuni prodotti Usa, secondo l’annuncio fatto dalla Customs Tariff Commission del Consiglio di Stato, il governo centrale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata