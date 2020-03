(Aggiornato alle 22.17) - L’ultimo aggiornamento dell’Ufficio federale della sanità pubblica Svizzera parla di 31 contagi accertati in Svizzera. Le persone infette provengono da 12 Cantoni: Argovia, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Friborgo, Ginevra, Grigioni, Neuchâtel, Ticino, Vallese, Vaud e Zurigo. Oltre 1.850 persone sospette sono invece risultate negative al test. I casi confermati sarebbero tuttavia di più, ma diversi attendono ancora conferme dal laboratorio di Ginevra.

Altre tre regole in vigore

La campagna «Così ci proteggiamo» passa dal giallo al rosso, contro il nuovo coronavirus, con tre ulteriori regole di comportamento stabilite dalla Confederazione. «Alle tre regole di igiene vigenti finora - lavarsi accuratamente le mani, tossire e starnutire in un fazzoletto o nella piega del gomito e in caso di febbre e tosse restare a casa - se ne aggiungono altre tre, che entrano in vigore immediatamente», si legge sul sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica.

Queste le tre norme aggiuntive:

- Gettare il fazzoletto usato in un secchio della spazzatura chiuso,

- Evitare le strette di mano,

- Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.

Berset: «I casi dovrebbero aumentare, ma non c’è motivo di avere paura»

«Dobbiamo prepararci a un maggior numero di casi di coronavirus confermati». Lo ha dichiarato oggi al Consiglio degli Stati il consigliere federale Alain Berset, il quale ha illustrato ai presenti i provvedimenti adottati finora per arginare il contagio. L’obiettivo delle misure e delle raccomandazioni igieniche è di frenare la diffusione del virus, ha spiegato il ministro della sanità, che ha sottolineato anche quanto sia importante lavorare in piena trasparenza. Il primo caso confermato di infezione è stato reso noto in Ticino la settimana scorsa. Fino a oggi si sono verificati più di 30 casi confermati e una prima infezione all’interno della Svizzera. Secondo Berset, non c’è motivo di avere paura, ma la diffusione del virus richiede una risposta.

Il coronavirus nel mondo

Superano quota 3 mila le morti nel mondo causate dal nuovo coronavirus. L’infezione è ormai estesa a 65 Paesi. La soglia di 3.000 decessi è stata maturata da 42 nuovi morti nella provincia dell’Hubei, epicentro del contagio, secondo i dati aggiornati dalla Commissione sanitaria nazionale cinese (Nhc).

Il coronavirus arriva in Marocco

Il ministero della salute del Marocco ha dichiarato lunedì il suo primo caso di coronavirus, che riguarda un uomo marocchino che vive in Italia. L’uomo sta ricevendo assistenza sanitaria in un ospedale di Casablanca e le sue condizioni di salute non sono critiche.

61 nuovi casi in Francia

Il numero delle persone contagiate in Francia è salito a 191 casi, ha annunciato il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, precisando che si registra «una aumento di 61 casi rispetto a ieri», quando il bilancio era di 130 contagiati e 2 morti. Le vittime sono salite a tre, ha aggiunto Salomon, con la morte di «una donna di 89 anni sulla quale la diagnosi di coronavirus è stata effettuata post mortem».

Oltre 2 mila casi in Italia, 149 guariti

L’ultimo aggiornamento della Protezione civile parla di 2036 casi totali di coronavirus in Italia, accertati su 2335 tamponi: 52 morti, 149 i dimessi guariti, ma sono 1835 i casi totali attualmente positivi. Tra i positivi, 742 sono ricoverati con sintomi, 166 in terapia intensiva, 927 in isolamento domiciliare.

Ryanair riduce del 25% i voli da e per Italia

Ryanair ha ridotto il piano di voli a corto raggio, principalmente da e verso l’Italia, fino al 25% per 3 settimane. La decisione - spiega Ryanair in una nota - è stata presa dopo il calo significativo delle prenotazioni tra marzo e inizio aprile, dovuto al coronavirus. La compagnia ha precisato di non vedere per ora un impatto concreto delle cancellazioni sulla guidance sui profitti di quest’anno e che «è troppo presto» per ipotizzare quali effetti il coronavirus avrà sugli utili dell’esercizio 2021.

Italia, Conte firma il decreto per lo stop agli eventi nelle zone a rischio

I numeri degli infetti da coronavirus in Italia: 528 ammalati nelle ultime ore, arrivati ad oltre 1.500 mentre, con altri 12 decessi, il numero totale dei morti sale a 41. Ma ci sono anche nuove guarigioni, che ora sono in tutto 83. Saranno sospesi fino all’8 marzo tutti gli eventi pubblici di carattere culturale, ludico o sportivo e religioso, in seguito all’emergenza coronavirus. Resteranno chiusi cinema, teatri, discoteche. Lo prevede il decreto firmato da Giuseppe Conte sulle nuove disposizioni nelle regioni interessate dall’allarme sanitario: si tratta di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e delle città di Savona e Pesaro Urbino.

Sbarcato l’equipaggio della Diamond Princess

Il gruppo finale dell’equipaggio che si trovava ancora a bordo della Diamond Princess, incluso il comandante italiano Gennaro Arma, ha completato le procedure di sbarco dalla nave nella giornata di domenica. Lo hanno riferito le autorità giapponesi spiegando che i membri sani dell’equipaggio avevano iniziato a essere rilasciati a partire da giovedì e le ultime 130 persone sono scese ieri. Tra di loro circa 70 cittadini indonesiani che sono stati rimpatriati con un aereo charter del governo di Giacarta. Le altre persone saranno messe in quarantena in centri ospedalieri specializzati situati a Saitama, a nord di Tokyo, e saranno autorizzati a lasciare il Giappone dopo due settimane se risulteranno negativi al coronavirus. Nel periodo in cui la nave è stata ormeggiata a Yokohama, dal 5 febbraio, 705 dei poco più di 3.700 passeggeri e membri dell’equipaggio sono risultati positivi e trasferiti nelle strutture apposite. Il ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato, nel ringraziare il comandante Arma, ha detto che la nave sarà disinfestata a rimarrà ancorata a Yokohama per un periodo di manutenzione.

Secondo decesso negli USA, il virus arriva a New York

Confermato intanto negli Stati Uniti il secondo decesso legato al coronavirus, sempre nello stato di Washington. Lo rendono noto oggi fonti della Sanità americana, aggiungendo che si registra anche il primo caso di contagio a New York.

La situazione in Cina

L’Nhc ha reso noto 202 altri contagi certi (solo sei fuori dall’Hubei) e 141 casi sospetti. Sono invece 2.837 le persone guarite e dimesse dagli ospedali, mentre i casi gravi sono diminuiti di 255 unità, a quota 7.110.

In Cina le infezioni sono salite a 80.026, di cui 32.652 ancora sotto trattamento, 44.462 risolte con la guarigione e 2.912 decessi. La Commissione ha spiegato che 46.219 persone sono ancora sotto stretta osservazione medica, dopo che domenica 8.154 sono state dichiarate non contagiate.

Nell’Hubei i contagi complessivi sono saliti a 67.103 e i decessi a 2.803: nel capoluogo Wuhan, invece, i dati sono pari, rispettivamente, a 49.315 e a 2.227.

Primi due casi in Indonesia

L’Indonesia ha riportato oggi i suoi due primi casi confermati di coronavirus. Una donna di 64 anni e sua figlia di 31 sono risultate positive ai test in un ospedale di Giacarta, ha dichiarato il ministro della Salute indonesiano Terawan Agus Putranto.

©CdT.ch - Riproduzione riservata