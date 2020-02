(Aggiornato alle 14.50) - Seconda vittima italiana del coronavirus. Si tratta di un’anziana di Casalpusterlengo. L’anziana (alcune fonti parlano di una 75.enne, altre di una 78.enne) era stata colpita da una polmonite e nei giorni scorsi era stata visitata in pronto soccorso a Codogno, pare nelle stesse ore in cui sarebbe passato anche il 38enne «paziente 1». Secondo quanto si apprende, la donna sarebbe morta all’interno della sua abitazione.

Areu Lombardia intanto ha disposto il trasferimento di un paziente positivo al Coronavirus all’ospedale Sant’Anna di Como. L’uomo, proveniente dal Lodigiano, è arrivato a San Fermo questa notte alle tre ed è ricoverato nel reparto di Malattie Infettive, uno dei presidi che compongono la rete regionale per la gestione di episodi sospetti e il ricovero di eventuali casi di coronavirus. Le procedure di presa in carico attivate, come si legge sui portali di notizie italiani, sono in coerenza con i protocolli e le linee guida nazionali ed internazionali. Il paziente che non presenta al momento febbre ed è tranquillo, necessita, per una pregressa patologia, di essere sottoposto a dialisi.

Sono 39 le persone contagiate in Lombardia. Lo ha confermato in conferenza stampa il governatore lombardo Attilio Fontana, spiegando che si tratta di un bilancio circoscritto all’area di Codogno. In Veneto, invece, il numero degli infettati è salito a 12.

Sarebbero 450, in tutto, le persone chiuse da ieri pomeriggio all’interno dell’ospedale di Schiavonia (Padova) a causa dell’allarme da coronavirus.

Di questi, 300 sono pazienti e 150 i dipendenti della struttura. Per tutti è prevista l’effettuazione del tampone per accertare l’eventuale contagio. L’ospedale di Schiavonia ha complessivamente 300 posti letto e 600 dipendenti. Anche il personale che non si trovava ieri nei reparti sarà sottoposto ai test.

Due contagiati da coronavirus anche nel Pavese: si tratta di due medici di Pieve Porto Morone (Pavia), un comune della Bassa vicino alla provincia di Lodi. Da questa notte sono ricoverati al reparto di Malattie Infettive del San Matteo. I due medici, marito e moglie, sono stati riscontrati positivi al primo controllo. Il marito opera come medico di base a Pieve Porto Morone (Pavia) e Chignolo Po (Pavia). La moglie è una pediatra che lavora nella zona di Codogno (Lodi).

Il Comune di Cremona, poi, ha deciso di chiudere le scuole: «In accordo con la Prefettura di Cremona, in via cautelativa e preventiva rispetto alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, oggi le scuole di ogni ordine e grado della nostra città rimarranno chiuse», ha annunciato il Comune su Facebook. «Stiamo valutando anche la sospensione degli eventi sportivi e delle manifestazioni legate al Carnevale. Siamo in stretto contatto con le autorità sanitarie e ci adoperiamo al massimo per tutelare la salute dei cittadini», prosegue il comunicato.

Prima che fosse noto il secondo decesso il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter cinguettava: «Una preghiera per la prima vittima italiana del Coronavirus e un pensiero alla sua famiglia. Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere?».

A livello mondiale intanto il coronavirus ha provocato finora 2’360 vittime: è quanto emerge dal bilancio aggiornato della statunitense Johns Hopkins University. Il totale dei casi confermati di contagi è salito a quota 77’662, mentre i pazienti guariti finora sono 21’029.

