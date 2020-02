(aggiornato alle 18.15) È stata annunciata la terza vittima del coronavirus in Italia. Si tratta di un’anziana di Crema, già ricoverata in un reparto di oncologia per un tumore, in condizioni critiche. Lo ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera in occasione della conferenza stampa odierna di Regione Lombardia. Gallera ha anche stilato un bilancio e ha detto «Abbiamo fatto più di 880 tamponi, 112 sono i casi positivi, con una media del 12%. Dei 53 ricoverati in ospedale, 17 sono in terapia intensiva».

Scatta intanto la cintura di protezione della zona rossa, nel Lodigiano, prevista dalle misure annunciate dal governo per l'emergenza. Da questo momento le forze dell'ordine hanno allestito sulle strade posti di controllo per informare gli automobilisti che chi entra nel territorio non potrà più uscire. Quarantatré in tutto i varchi da presidiare, di cui 35 attorno la zona rossa del Lodigiano, gli altri nel Padovano. Il piano di cinturazione delle zone individuate come focolaio dalla diffusione del coronavirus è stato definito questa mattina al Dipartimento di Pubblica Sicurezza guidata dal capo della polizia Franco Gabrielli, in contatto costante con i prefetti di Lodi e Padova.

Dal Piemonte al Veneto, dalla Lombardia all’Emilia Romagna, l’allarme coronavirus fa chiudere scuole e università nel Nord Italia. Un provvedimento precauzionale, adottato dalle varie Regioni visto l’aumento dei contagi, che si combina con la sospensione delle gite scolastiche in Italia e all’estero a partire da oggi. La sospensione delle lezioni a Milano e in tutta la Lombardia sarà per 7 giorni, prorogabile fino a 14, ha spiegato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Ogni ulteriore decisione si baserà sull’evoluzione della situazione, che viene costantemente monitorata.

L’ordinanza firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza prevede la «sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado» fino ai «master», ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie. Disposizioni simili sono in vigore in Veneto e Piemonte fino al primo marzo: se la situazione sanitaria non dovesse migliorare lo stop potrebbe essere prolungato. «Sappiamo di creare un grave disagio per tutti - ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia - ma la salute viene prima di tutto, non avrei mai voluto firmare un documento del genere». Lo stop temporaneo delle lezioni, dagli asili alle università, è stato decretato anche in Emilia-Romagna, dove i casi positivi al Coronavirus sono nove.

Anche in Regioni non toccate dal virus sono state disposte chiusure, come misure di massima prevenzione. In Liguria il rettore di Genova ha sospeso per una settimana ogni attività didattica dell’università. Una decisione bollata come «unilaterale» dal governatore Giovanni Toti che spiega: «stiamo predisponendo un’ordinanza regionale condivisa col ministero che preveda elementari precauzioni».

Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha ordinato che in Alto Adige siano chiuse per una settimana le strutture socio-educative, pubbliche e private, dedicate alla prima infanzia (asili nido e microstrutture aziendali). Inoltre, sempre nello stesso periodo, saranno sospese le attività didattiche presso l’Università, Scuola superiore di sanità «Claudiana» e Conservatorio «Monteverdi». Il Friuli Venezia Giulia ha chiesto al Governo le stesse misure previste nelle regioni vicine: «Scuole chiuse e manifestazioni culturali e sportive sospese a data da destinarsi».

Quanto alla sospensione delle gite scolastiche che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) ha sottolineato essere in vigore già da oggi, è arrivata la richiesta dei presidi di fare immediata «chiarezza». Il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri prevede infatti che sia il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell’istruzione, a disporre la sospensione degli stessi «ma non attribuisce alcun potere di intervento immediato ai dirigenti scolastici nelle more della sospensione», osservano i dirigenti scolastici rappresentati dall’Anp.

«In particolare, non è chiaro su quale soggetto ricadrebbero i costi delle sospensioni adottate nel frattempo. Per evitare l’apertura di contenziosi sfavorevoli per le scuole - e per le tasche dei genitori - chiediamo che il Ministero chiarisca immediatamente». Anche la mobilità dei lavoratori della scuola nelle aree interessate dai contagi sarà al centro di un incontro che nei prossimi giorni si svolgerà tra i sindacati e il ministero dell’Istruzione.

