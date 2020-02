Come nei precedenti due casi confermati, riguardanti due cittadini cinesi giunti nel Regno da pochi giorni, anche questo contagio non risulta essere avvenuto all’interno del Paese.

L’annuncio è stato dato dal professor Chris Whitty, responsabile dei servizi medici in Inghilterra in seno al ministero (England’s Chief Medical Officer), il quale ha sottolineato che la persona contagiata è stata trasferita in uno dei 4 centri principali per la cura delle malattie infettive del Paese. Gli altri due pazienti restano da parte loro ricoverati per le terapie del caso al Royal Victoria Infirmary di Newcastle upon Tyne.