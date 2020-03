(Aggiornato alle 12.31) Non si arresta la diffusione del coronavirus. Sono circa 2.200 i contagi in Svizzera, di cui 291 in Ticino. I decessi nella Confederazione sono finora 14, di cui 6 nel nostro Cantone. Nel mondo i contagi salgono a 169.387, con 6.513 persone decedute e 77.257 guariti.

Il 30% dei decessi è avvenuto in Italia

Tre decessi su 10 con diagnosi di Covid-19 sono avvenuti in Italia: le 1.809 persone decedute nella Penisola rappresentano infatti il 29,5% delle oltre 6.100 segnalate a livello mondiale. È quanto si apprende nell’aggiornamento «Coronavirus: quello che c’è da sapere», pubblicato dall’Istituto Spallanzani il 15 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. L’Italia è seconda solo alla Cina, con il 52,3% dei decessi (percentuale in diminuzione), ovvero 3.203. Seguono l’Iran (10% di decessi) e la Spagna (2,2%).

In 24 ore mille nuovi casi in Spagna

Mille nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Spagna in 24 ore, portando il totale a 8.744. Lo riporta El Pais. Aumentano anche le vittime, 297. L’area più colpita è quella di Madrid con 4.675 casi di Covid-19.

Il resto del mondo ha più contagi di Cina

I casi di coronavirus fuori dalla Cina hanno superato per la prima volta quelli nel Paese asiatico. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University i contagiati nel mondo sono 87.000 contro gli 80.860 dichiarati dalle autorità cinesi. Anche le persone morte fuori dalla Cina sono di più: 3.241 oggi, contro 3.208 vittime in Cina.

In Francia la situazione «peggiora rapidamente»

La situazione dell’epidemia di coronavirus in Francia è «molto preoccupante» e «peggiora molto rapidamente», ha dichiarato stamattina su France Inter il direttore generale della Sanità, Jerôme Salomon, che ha affermato di temere una «saturazione» degli ospedali. «Il numero dei casi raddoppia ormai ogni tre giorni», ma «vorrei soprattutto che i nostri concittadini si rendessero conto che ci sono persone malate, in rianimazione e in prognosi riservata, e che si tratta di centinaia di persone». Secondo le ultime cifre, il bilancio dell’epidemia in Francia è aumentato a fine giornata di ieri a 127 morti e 5.423 casi confermati. Più di 400 persone sono ricoverate in gravi condizioni.

Aumentano velocemente i contagi in Germania

«Il numero dei contagiati in Germania cresce ancora e piuttosto velocemente». Lo hanno affermato gli esperti del Robert Koch Institut, in conferenza stampa a Berlino. Ieri si sono registrati oltre 1000 casi. I casi positivi rilevati dall’istituto sono 4.838 e 12 sono le vittime. In Germania ci sono però diversi numeri, divulgati da diversi livelli, hanno confermato all’istituto.

In Cina solo 16 nuovi casi

La Cina ha riportato ieri 16 nuovi casi di coronavirus, di cui quattro a Wuhan e 12 importati, in maggioranza per il terzo giorno di fila. Secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), ci sono stati anche 14 decessi aggiuntivi, tutti collegati alla provincia epicentro dell’Hubei. I pazienti dimessi dagli ospedali ieri sono stati 838, portando il totale a 67.749: sui 80.860 contagi certi, il tasso di guarigione è salito di quasi due punti percentuali, all’83,8%. I decessi si sono attestati a 3.213.

I nuovi casi sospetti di domenica sono stati 41, mentre i pazienti in condizioni critiche sono scesi di 194 unità, a 3.032 (di cui 2.403 nell’Hubei), e le persone sottoposte ancora a trattamento medico sono calate a 9.898 (8.703 nell’Hubei). Dei 12 casi di contagio di ritorno, quattro sono stati rilevati a Pechino, quattro nella provincia del Guangdong, due a Shanghai e uno, rispettivamente, nelle provincie dello Yunnan e del Gansu.

Da oggi è operativa a Pechino la nuova stretta contro il rischio delle infezioni di coronavirus importate: per tutti gli arrivi internazionali nella capitale è stato disposto il periodo di quarantena obbligatorio in strutture dedicate e a pagamento, in hotel indicati nei distretti della città. Saranno esentati dalle nuove procedure, potendo osservare l’auto-isolamento nelle proprie abitazioni se residenti, i casi segnalati da «speciali circostanze», tra cui donne incinta o persone che necessitano di specifiche cure mediche. Le autorità hanno concentrato tutti i voli internazionali del Daxing sul Capital di Pechino.

