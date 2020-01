Dopo un primo caso di contagio da coronavirus avvenuto in Germania, questa sera ne sono stati annunciati altri tre. Tre nuovi contagi sono infatti stati accertati in Baviera, lo rende noto un portavoce del ministero della salute del Land, secondo quanto riporta l’agenzia Dpa. I casi sono collegati al primo paziente, ricoverato a Monaco, contagiato da una persona di cittadinanza cinese che non presentava i sintomi del virus. Tutti e quattro lavorano per la stessa impresa automobilistica con sede nel distretto di Starberg.