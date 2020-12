I fattori in gioco potrebbero essere molti, da una differente risposta immunitaria nei due sessi ad altri fattori biologici, ad esempio ormonali, come ha di recente suggerito un lavoro di Graziano Pinna della University of Illinois a Chicago, pubblicato sulla rivista Trends in Endocrinology and Metabolism, secondo cui gli ormoni sessuali femminili (estrogeni e progesterone) proteggono le donne in età fertile dal Covid, evitando che l’infezione si manifesti in forma grave.