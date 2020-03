(Aggiornato alle 14:02) Si fanno di giorno in giorno più importanti i numeri del coronavirus. In Svizzera ieri si sono toccati i 491 contagi, di cui 99 in Ticino, dove si è registrata anche la prima vittima.

Nel mondo, i malati superano i 119 mila, le vittime sono oltre 4.200 mentre le persone guarite sono oltre 65.700.

© CSSE Johns Hopkins University

Ucraina in quarantena

L’Ucraina impone la quarantena e a partire da domani, per tre settimane, ovvero fino al 3 aprile, e prevede «la chiusura degli istituti scolastici e il divieto di raduni di massa a cui partecipano più di 200 persone». Lo ha scritto su Facebook la deputata di Solidarietà Europea Viktoria Syumar, citando una decisione del governo. La misura prevede anche «la chiusura delle comunicazioni aeree con alcuni paesi», riporta Interfax.

Crescono i contagi in Valle d’Aosta

Nella giornata in cui si registra la prima vittima del coronavirus Covid-19 in Valle d’Aosta salgono a 18 i casi positivi (più il paziente deceduto). Il dato è stato fornito dall’Unità di crisi. Tra i contagiati, due sono ricoverati all’ospedale Parini di Aosta regionale mentre gli altri 16 sono in isolamento domiciliare. In totale sono stati effettuati nella regione alpina 99 tamponi, dei quali 47 sono in attesa di esito da parte dell’ospedale Amedeo di Savoia di Torino. Infine sono 213 le persone per le quali i Sindaci hanno predisposto un’ordinanza per «isolamento domiciliare precauzionale», sotto sorveglianza medica, così i loro familiari e le persone con le quali hanno avuto contatti stretti.

In Bosnia vietato l’ingresso a chi arriva dall’Italia

Le autorità bosniache, per contenere l’allargamento del contagio da coronavirus, hanno imposto ufficialmente da oggi il divieto di ingresso nel Paese a persone provenienti da Italia, Iran, Corea del sud e alcune regioni della Cina. In Bosnia-Erzegovina finora sono stati accertati sette casi di contagio da Covid-19, la gran parte dei quali legati a soggiorni in Italia o contatti con persone tornate dall’Italia.

A Pechino quarantena per tutti gli arrivi

Tutti i viaggiatori internazionali in arrivo a Pechino saranno sottoposti al periodo di quarantena di 14 giorni per scongiurare il cosiddetto «contagio di ritorno» del coronavirus. La capitale cinese amplia la misura varata la scorsa settimana dedicata a Paesi particolarmente colpiti dall’epidemia come Corea del Sud, Iran, Italia e Giappone. «Chiunque arrivi da qualsiasi nazione dovrà rispettare una quarantena di 14 giorni», ha affermato in conferenza stampa Zhang Qiang, un funzionario della municipalità di Pechino. Zhang ha spiegato che anche coloro che arrivano nella capitale da Paesi considerati «non epidemici» devono rispettare il periodo di quarantena, mentre per i viaggi di lavoro di breve durata è previsto il soggiorno negli hotel designati e il test all’acido nucleico per l’eventuale contagio. I visitatori da Paesi ad alto rischio (Italia, Iran, Corea del Sud e Giappone) saranno portati nella zona D del Terminal 3, una volta giunti al Beijing Capital International Airport. Dopo il protocollo prevede il processo di avvio della quarantena, tra la verifica della temperatura corporea e informazioni specifiche.

Primo morto in Albania

Primo decesso per coronavirus a Durazzo, in Albania. Lo ha annunciato il ministero della sanità del Paese sottolineando che si tratta di una donna di 73 anni con pregresse patologie che era stata in Italia recentemente.

In argentina 19 casi e un morto

Il ministero della Sanità argentino ha annunciato due nuovi casi di coronavirus, per un totale di 19 in tutto il Paese, con il primo decesso di una persona nell’ospedale Muniz di Buenos Aires. I due nuovi pazienti, riferisce l’agenzia di stampa Telam, sono un uomo di 42 anni rientrato a La Matanza, in provincia di Buenos Aires dalla Spagna, ed un giovane di 23 anni ritornato da un viaggio in Francia. Ieri il governo argentino ha esteso le misure per prevenire il contagio, raccomandando alla popolazione di non recarsi nelle zone di circolazione del virus (tutta l’Europa, gli Stati Uniti, l’Iran, la Cina, la Corea del sud ed il Giappone). Inoltre si suggerisce in particolare alle persone over 65, che costituiscono la popolazione a rischio, di compiere un isolamento sociale volontario.

Nel Regno Unito contagiati tra i politici

L’ombra del coronavirus si allunga anche nei palazzi della politica britannica - a dispetto delle misure restrittive ancora limitate adottate dal governo di Boris Johnson sullo sfondo di un numero di contagi inferiore a ieri nel Paese sotto 400, per quanto in aumento - dopo la notizia del contagio di Nadine Dorries, viceministra della Sanità.

L’esponente di governo - 62 anni, ex infermiera, nota per aver partecipato nel 2013 da semplice deputata anche ad un reality show vip nella selvaggia natura australiana - ha fatto sapere di essere isolata in casa, non in gravi condizioni, ma di temere per la madre 82.enne. E ha precisato oggi che anche una persona del suo staff risulta ora infettata. I media intanto ipotizzano che lo stesso Johnson sia stato sottoposto a tampone (no comment da Downing Street), avendo incontrato Dorries pochi giorni fa, a un ricevimento ufficiale per la Giornata della Donna. Mentre una deputata laburista, Rachael Maskell, che era stata a stretto contatto con la viceministra in una riunione, si è a sua volta auto-isolata su consiglio medico, pur non avendo sintomi.

Nuovi casi in Belgio

Sono 47 i nuovi casi positivi al coronavirus confermati in Belgio, portando così il numero totale dei contagi a 314. Lo ha comunicato il professore Emmanuel André, del laboratorio di riferimento dell’Università di Leuven che effettua i test sul virus. L’annuncio è stato fatto durante la conferenza stampa organizzata a seguito del primo decesso nel Paese, una donna di 90 anni già affetta da gravi patologie croniche. I nuovi contagi (29 nelle Fiandre, 7 a Bruxelles e 11 in Vallonia) sono stati identificati dopo aver effettuato 639 test. Dall’inizio dell’epidemia, i laboratori belgi hanno fatto oltre 4mila test.

A seguito delle raccomandazioni fatte ieri dal comitato di concertazione federale-regionale sul coronavirus, la Regione di Bruxelles ha deciso di vietare fino al 31 marzo tutte le visite non essenziali alle case di risposo. Inoltre, sono stati annullati fino alla fine del mese tutti i concerti in calendario in alcuni dei palazzetti più grandi del Paese, ad Anversa e a Bruxelles. Ieri era stato raccomandato di cancellare tutti gli eventi al chiuso in cui è prevista la partecipazione di oltre mille persone.

Guarito il ministro iraniano

Il ministro dell’Industria iraniano, Reza Rahmani, è guarito dopo essere stato colpito dal coronavirus (Covid-19). Lo riferiscono i media locali. Rahmani era uno dei numerosi politici e alti ufficiali rimasti contagiati nella Repubblica islamica, dove i casi confermati hanno toccato oggi quota novemila.

La Cina invia un team di medici esperti in Italia

Un team di cinque medici esperti cinesi sarà inviato in Italia con un membro della Croce rossa di Pechino e uno specialista del Chinese Center for Disease Control and Prevention: porteranno «le loro competenze» e forniture per aiutare l’Italia contro l’epidemia del coronavirus, riferisce la Cgtn, la tv in lingua inglese della statale Cctv. Ieri il ministro degli Esteri cinese Wang Yi - nella telefonata con l’omologo Luigi Di Maio - ha detto che «se la parte italiana lo chiede, la Cina è pronta a mandare personale medico per aiutare l’Italia», secondo i media cinesi.

Oggi scatta la chiusura del Brennero

È attesa in mattinata la chiusura del Brennero, che collega Italia e Austria, come annunciato ieri dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz. I controlli sanitari per il nuovo coronavirus, ieri ancora a campione, diventano serrati. Potranno lasciare l’Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane. I tir potranno, per il momento, invece transitare dopo la misurazione della temperatura corporea del camionista.

Australia, divieto di ingresso dall’Italia

Il Governo australiano ha annunciato l’estensione all’Italia del divieto di ingresso in Australia già in vigore per i viaggiatori provenienti da Cina, Iran e Corea del Sud. Cittadini australiani e residenti permanenti potranno tornare ma dovranno autoisolarsi per due settimane.

Bank of England taglia i tassi e vara misure

La Bank of England, in una riunione straordinaria, ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli allo 0,25%, e ha annunciato una serie di misure per affrontare i danni a famiglie e imprese dall’emergenza coronavirus. Nel comunicato in cui annuncia il taglio dei tassi e misure per famiglie e imprese, l’istituto centrale sottolinea il rischio di «temporanee ma significative» interruzioni della catena di produzione, oltre a effetti negativi per le famiglie e le aziende, «specie per quelle più piccole». Lo shok colpirà «sia la domanda sia l’offerta».

Rinviato il Coachella, cancellata la mezza maratona di New York

Il festival di Coachella, uno dei principali eventi musicali dell’anno negli Stati Uniti che si svolge nel deserto della California, è stato rinviato ad ottobre a causa dell’emergenza coronavirus. Doveva svolgersi ad aprile e durare due settimane. Cancellata anche la mezza maratona di New York programmata per domenica 15 marzo, rendono noto gli organizzatori. È la prima grande manifestazione di massa cancellata dall’inizio dell’emergenza.

Il numero dei casi di coronavirus è in aumento in tutto il mondo. Negli Usa ha superato i mille pazienti, mentre il bilancio dei morti è salito a 31. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dalle autorità federali e statali americane. Nuovi contagi registrati anche in tutte le altre parti del globo.

Primo decesso a Panama

Le autorità sanitarie di Panama hanno annunciato il primo decesso nazionale per coronavirus, aggiungendo che il numero dei contagiati del Paese è salito ad otto. Lo riferisce il quotidiano La Prensa. La vittima è un 64.enne e il decesso è avvenuto l’8 marzo, ma la conferma della presenza del virus Covid-19 si è avuta solo ieri. La ministra ha anche precisato che per quanto riguarda gli otto contagiati in isolamento nel Paese, la maggioranza è rientrata da viaggi all’estero in Spagna o negli Stati Uniti.

Primi due casi in Bolivia

Intanto a La Paz il ministro della Sanità boliviano Aníbal Cruz ha reso noto ieri sera che sono stati confermati ufficialmente i primi due casi di coronavirus che riguardano due pazienti donne di 65 anni di età di Oruro e San Carlos. Entrambe sono state messe in relazione con l’Italia, Paese dove la donna attualmente in isolamento a San Carlos risiede da tempo.

Gran Bretagna, positiva il sottosegretario della Salute

Il sottosegretario alla Salute in Gran Bretagna, Nadine Dorries, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato lei stessa ieri sera, come riferisce la Bbc, precisando di essersi «auto-isolata in casa» dopo il test positivo e lasciando intendere di non essere in condizioni gravi non avendo bisogno del ricovero in ospedale. È la prima esponente di governo britannica contagiata dal coronavirus. Dorries, 62 anni, di Liverpool, infermiera di formazione, ha aggiunto che i servizi medici stanno «rintracciando le persone che nel ministero o in Parlamento» sono entrate in contatto con lei.

In Cina 24 nuove contagi

La Cina ha registrato 24 nuovi casi di coronavirus (erano stati 19 ieri) e 22 ulteriori decessi (da 17), tutti relativi all’Hubei, la provincia epicentro dell’epidemia. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale (Nhc), tra le nuove infezioni 10 sono i «contagi di ritorno» legati ai viaggiatori provenienti dall’estero. In base al bilancio stilato a fine martedì, le infezioni sono salite a 80’778, mentre i morti a 3’158 unità. Più di 61’000, invece, sono le guarigioni.

In Corea del Sud si interrompe il trend al ribasso

La Corea del Sud ha registrato 242 nuovi casi di coronavirus, interrompendo il trend al ribasso intrapreso da almeno cinque giorni (131 annunciati ieri, 248 domenica, 367 sabato, 438 venerdì e 518 giovedì). Secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), le infezioni totali sono salite a 7’755. A preoccupare, malgrado alcuni elementi positivi, è l’andamento delle infezioni a Daegu e a Seul, dove da ultimo un call center è diventato un focolaio del virus.

