Il coronavirus è arrivato in Lombardia, dove sono stati accertati sei casi di contagio nel Lodigiano. Ecco alcune cose da sapere:

1) Quali sono i sintomi?

I sintomi assomigliano a quelli dell’influenza. Ecco perché è facile che si creino falsi allarmi prima che le analisi di laboratorio consentano di arrivare a una diagnosi certa. Febbre, tosse, difficoltà respiratorie, nei casi gravi anche bronchite e polmonite. Tutti sintomi che devono metterci in allarme se siamo entrati in contatto con persone provenienti dalle zone del contagio.

2) Come si trasmette il virus?

Il virus può essere trasmesso da persona a persona, in genere dopo un contatto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario. Il principale fattore di contagio è lo spostamento delle persone affette da coronavirus: per questo motivo i pazienti (o i sospetti pazienti) sono messi in quarantena. I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso la saliva, tossendo e starnutendo; con contatti diretti personali (come toccare o stringere la mano e portarla alle mucose); toccando prima un oggetto o una superficie contaminati dal virus e poi portandosi le mani (non ancora lavate) sulla bocca, sul naso o sugli occhi (anche se questa trasmissione è più difficile).

3) Quanto è contagioso?

Ogni persona contagiata dal virus 2019-nCov può infettarne in media altre 2,6, con un tasso che varia da 1,5 a 3,5: le stime sono dei ricercatori dell’Imperial College di Londra, che collaborano con l’Organizzazione mondiale della sanità. «Il periodo di incubazione – ha spiegato l’infettivologo Massimo Galli, professore all’Università di Milano-Ospedale Sacco, ai media italiani – è di 5,2 giorni. Il periodo di contumacia quindi di quarantena per capire se il virus si è manifestato è di 14 giorni». Il virus 2019 n-CoV, secondo uno studio di Lancet, potrebbe essere trasmesso anche da persone che, pur avendo già l’infezione, non mostrano di avere sintomi: sarebbe questo il caso del paziente ricoverato in Lombardia. Per questo è cruciale isolare i pazienti e mettere in quarantena tutti coloro che hanno avuto contatti con i malati».

4) Esiste una cura?

Ad oggi non esiste un trattamento specifico o un vaccino. Si stanno studiando alcuni antivirali già utilizzati nel caso di altri virus come HIV, Ebola, SARS e altri farmaci conosciuti che sembrano essere efficaci con i malati. L’ultima sperimentazione arriva dalla Cina, grazie all’utilizzo di anticorpi contenuti nel plasma di persone guarite dall’infezione. La percentuale dei decessi si attesta al 2-3%. Buona parte delle vittime del nuovo coronavirus erano anziane e con patologie pregresse.

5) Qual è la situazione in Svizzera?

Finora in Svizzera il coronavirus non è stato riscontrato in nessuno dei campioni esaminati. In base alla stima della situazione attuale, non vi sono limitazioni all’ingresso in Svizzera, come riporta il sito dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP). Attualmente vengono esaminati in laboratori diagnostici strisci nasofaringei di tutti i casi sospetti. Qualora il laboratorio confermasse un’infezione da coronavirus, coloro che sono entrati in contatto con la persona ammalata verrebbero informati sul rischio dalle autorità sanitarie.

6) Cosa fare in caso di sintomi sospetti?

Chi avesse avuto contatti con persone tornate dalla Cina e presentasse sintomi influenzali non deve recarsi al pronto soccorso ma può chiamare la guardia medica (il numero è lo 091/800.18.28), che valuterà il caso.

©CdT.ch - Riproduzione riservata