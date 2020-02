Con l’antropologo Franco La Cecla abbiamo cercato di inquadrare l’epidemia di coronavirus dal punto di vista della socialità.

Come si può leggere questa situazione da un punto di vista della socialità?

«A livello sociale, questi fenomeni hanno strani rimbalzi. Può darsi anche che portino a un aumento del tasso di socialità. Potrebbe esserci una sorta di “effetto Decamerone”, con la riscoperta della preziosità della vita in un periodo segnato da un’epidemia - in quel caso era la peste - Anche oggi potrebbe esserci un effetto di questo tipo. In Cina, per esempio, dicono sia stato registrato un effetto molto forte, online, di ripresa di una certa ironia, della voglia di raccontare, di raccontarsi, da parte di chi è in isolamento. Non è detto avvenga una compressione del sociale. In queste fasi, in cui si esce dalla routine, è probabile avvenga la scoperta di un aspetto non direttamente funzionale della socialità. Poi, certo, tutto ciò va calcolato insieme al fatto che la gente esce di meno, si incontra di meno, ma nell’insieme spesso, negli stati d’emergenza, oltre agli aspetti molto negativi, ce ne sono anche di più positivi. Ci si sente accomunati da qualcosa, molto più di prima».

Di fronte poi a qualcosa che nessuno di noi realmente capisce.

«Sono periodi di grande disagio, però legati anche alla riscoperta di cos’è la normalità, di quanto è importante. Diamo per scontati aspetti molto preziosi, l’informalità, tutta la magnifica socialità della nostra realtà. Ora però guardiamo la città non più come un posto da usare con fini funzionali, ma anche da godere. Tutto ciò probabilmente è un effetto positivo di questo momento per altri versi così complesso».

Del nostro modo di essere fanno parte le effusioni, le strette di mano, gli abbracci. Quanto possono mancare?

«Anche in questo senso, l’aspetto da ritenere è il rendersi conto di quanto ciò non sia scontato. La socialità è insomma qualcosa che va costruito faticosamente, che è un bene, non dovuto. In questo momento strano è interessante riflettere su tale stranezza. Una riflessione che ci accomuna, anche se ognuno poi sviluppa le proprie distinte riflessioni, anche molto diverse gli uni rispetto agli altri. Vediamo letture di mille tipi, infatti: chi sottolinea il troppo allarmismo, chi le colpe dei media, dei governi. Ciò che è sicuro è che è qualcosa che ci scuote dal nostro dare tutto per scontato. Importante è anche che la gente si ponga delle domande rispetto a ciò che ritiene essere la propria quotidianità. Questa faccenda influisce moltissimo sulla routine, sulle attese, sui ritmi e ovviamente sulla socialità. Socialità che non è soltanto frequentare posti pubblici, bensì ciò che creiamo normalmente tra noi. Certo, può anche darsi che ci abbracceremo di meno, ma comprenderemo anche l’importanza di questi abbracci».

Si parla molto infatti anche di responsabilità nei confronti dell’altro, anche in termini di igiene.

«Molto spesso scambiamo l’igiene per morale. In una situazione come questa le due cose tendono a somigliarsi. C’è un convergere di questi due aspetti».

Storicamente quale impronta rimane in termini di socialità dopo un’epidemia?

«Un’impronta rimane, e va cercata nella rinnovata voglia di vivere. Vale per le epidemie, ma anche per le guerre: devastano la normalità, pur con diverse ripercussioni e diversi toni. Fanno riscoprire un po’ di più l’essenziale, a cosa non siamo disposti a rinunciare. La nostra è una società che somiglia molto a quella cinese, anche se non vogliamo ammetterlo. Per i cinesi è terribile questo momento, perché sono abituati a una vita di strada, sociale, fortissima. Loro hanno una grande esperienza di ricomposizione della vita sociale, nonostante la presenza di un governo molto forte, dell’autoritarismo centrale. La cosa che però mantiene intatta la cinesità è l’importanza data alla socialità. Ciò appartiene molto anche a noi».

Lei conosce molto bene la società cinese. Come si può sentire di fronte allo sguardo degli altri?

«La Cina è in una strana situazione. Per molti versi vive una fase di superiorità, rispetto al resto del mondo, a livello economico e tecnologico, tanto per cominciare. Sono tornato, da sei settimane, da Shenzhen e la cosa che più mi ha impressionato è che non ha più contaminazioni, gas di scarico, ha soltanto auto elettriche. C’è stato un salto impressionante che ha portato la Cina in una fase di superiorità rispetto a Europa e America. Oggi però si trova confrontata con un problema di immagine non da poco, che coinvolge i vertici più che la gente comune, in ballo c’è quel disegno per cui voleva qualificarsi come una nuova Germania, in termini di efficienza e di realismo. Il governo anche ora deve dimostrarsi efficiente, di fronte al virus, ma dall’altra parte c’è un popolo molto arrabbiato. Questo fa parte del mondo cinese».

Tornando a noi, quanto le nuove tecnologie, ma anche i social media, possono aiutarci a superare il momento?

«I social media sicuramente possono aiutarci a non spezzare la socialità. Lo si vede in Cina, dove la gente in isolamento mantiene, forte, questa dimensione. In culture come le nostre, che vivono di quotidianità, di vita di strada, non per forza la socialità si sposterà, come qualcuno invece teme, online. Le due dimensioni si aiutano a vicenda».

