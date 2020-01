Una donna, rientrata dalla Cina dopo alcuni mesi, è in isolamento all’ospedale di Alessandria perché presenta sintomi influenzali simili a quelli del coronavirus. Per confermare l’eventuale infezione, la paziente sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti clinici. Al pronto soccorso - conferma l’Azienda ospedaliera - è scattata la procedura prevista dal Protocollo nazionale per affrontare eventuali casi di coronavirus. Solo dalle analisi alle quali la donna sarà sottoposta sarà possibile chiarire se si tratta di un caso legato al coronavirus. La paziente è rientrata da Shanghai, che non è fra le zone a rischio.