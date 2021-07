L’uomo, un cittadino italiano non residente in Valle d’Aosta, è stato trovato a terra all’altezza di Dolonne, circa dieci minuti dopo l’inizio della gara di corsa in montagna che si svolge ai piedi del versante italiano del Monte Bianco. Una delle ipotesi è che sia stato vittima di un malore. Il medico intervenuto sul posto ha constatato il decesso.