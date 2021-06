Le autorità americane hanno dato il via libera a Virgin Galactic per portare clienti nello spazio. «L’approvazione della Faa per una licenza commerciale di lancio, insieme al successo del nostro test di volo del 22 maggio, ci fanno essere fiduciosi in vista del nostro primo volto con equipaggio in estate», afferma l’amministratore delegato di Virgin Galactic, Michael Colglazier.