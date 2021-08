E il Qatar? La domanda sorge spontanea, seguendo gli sviluppi della crisi in Afghanistan. E la risposta è chiara: il Qatar è un attore centrale, centralissimo. Doha, per cominciare, ha ospitato i colloqui tra gli Stati Uniti e i talebani. L’anticamera del pasticciaccio attuale. Di più, il Paese della penisola arabica ha contribuito ad assicurare un’evacuazione sicura da Kabul. Ma non finisce qui.

Come ricorda Reuters, il Qatar nel 2017 fu boicottato dall’Arabia Saudita e dai suoi alleati poiché accusato di stringere legami compromettenti con i militanti islamici. Doha ha sempre negato le accuse, ma finanziare l’Afghanistan ora significherebbe aiutare i talebani (da tempo in cima alla lista delle violazioni dei diritti umani) e fornire un assist importante a gruppi simili. Un aspetto che l’agenzia di stampa definisce imbarazzante, soprattutto pensando che nel 2022 il Qatar ospiterà la Coppa del mondo di calcio.

E così, mentre la situazione del Paese peggiora l’attenzione, piano piano, si sposterà dall’evacuazione al fronte economico. O, meglio, a come finanziare l’Afghanistan per evitarne il collasso. Gli Stati Uniti hanno congelato gran parte dei 9,5 miliardi di dollari della banca centrale afghana, mentre il 75% dei finanziamenti esteri di cui beneficia l’Afghanistan è in dubbio.

Il Qatar, dal canto suo, aveva promesso oltre 8 miliardi di dollari di assistenza diretta sotto forma di sovvenzioni, obbligazioni e prestiti all’Egitto quando i Fratelli Musulmani erano saliti al potere in seguito alla rivolta del 2011. Un precedente importante. Doha, anche in questo caso, potrebbe puntare al ruolo di intermediario. Analogamente, il Qatar investe massicciamente in imprese occidentali per accrescere l’interesse e la sensibilità dell’Occidente verso Doha. Una questione di sicurezza, anche.

E a proposito di sicurezza, il Qatar punta alla vicinanza con gli Stati Uniti (che mantengono una grande base militare nel Paese). Gli americani, qualora l’Afghanistan implodesse in maniera definitiva, avrebbero ripercussioni enormi. Ecco allora che un partner come quello qatariota potrebbe aiutare: gli Stati Uniti potrebbero stabilizzare la situazione afghana sfruttando risorse finanziarie non americane.

L’esercizio, di per sé, è delicato. Sarebbe un guaio se il Qatar agisse da solo, come fece con l’Egitto. Qualsiasi aiuto del Paese all’Afghanistan dovrebbe essere ragionato. E deciso di concerto con le Nazioni Unite e i partner regionali, chiosa Reuters. Per ottenere, in cambio, concessioni dai talebani a livello di diritti umani e impegno contro il terrorismo. Difficile trovare un equilibrio, ma appare evidente come il ruolo di mediatore del Qatar ne stia uscendo sempre più rafforzato.

