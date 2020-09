Il Nagorno-Karabakh è formalmente azero ma è di fatto controllato dai separatisti armeni e la tregua viene spesso infranta. Conteso tra 1918-20 fra le repubbliche di Armenia e Azerbaigian, il territorio nel 1920 fu conquistato dai bolscevichi e nel 1923 entrò a far parte dell’Azerbaigian. Nella regione, tra il 1988 e il 1994 si è combattuta una guerra in cui si stima abbiano perso la vita circa 30 mila persone.

In tutte le varie fasi del conflitto, la Turchia si è sempre pronunciata a sostegno dell’Azerbaigian, pur richiamando l’importanza di un cessate il fuoco e di proseguire il dialogo tra le parti. Ieri, per la prima volta, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invece accusato l’Armenia di minacciare la pace nel Caucaso. Dall’altro lato della barricata, l’Armenia può contare sull’appoggio della Russia, data la comune appartenenza all’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) e al sistema congiunto di difesa aerea della Comunità degli Stati Indipendenti, nata dopo lo scioglimento dell’URSS. Il Cremlino, intervenuto ieri, si è detto «molto preoccupato» per quanto sta accadendo, chiedendo «la cessazione immediata» degli scontri. Mosca ha esortato poi alla «moderazione» tutti gli attori, esterni e interni, per far sì che si torni presto al tavolo negoziale.