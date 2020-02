Ci sono tre infermieri all’ospedale di Codogno che lavorano ininterrottamente dalla sera del 20 febbraio scorso, quando - ricordiamo - è stato confermato il primo caso di coronavirus in Italia. Da quel giorno, ormai più di una settimana fa, nessuno dei colleghi si è presentato nel reparto per dare loro il cambio. Nessun contagio o obbligo di quarantena - riporta dal Corriere della Sera - alla base della mancata sostituzione. Semplicemente, i colleghi si sono rifiutati di prendere servizio, inviando un certificato medico. I tre, per oltre una settimana, giorno e notte, hanno accudito una ventina di pazienti, senza potersi allontanare dal reparto per evitare altri contagi.