Nel Regno Unito, l’epidemiologo Martin Landray dell’Università di Oxford, sta conducendo il grande studio Recovery per testare diverse terapie, compresa quella basata sul plasma, in persone ricoverate in ospedale con Covid-19. «C’è una buona ragione per pensare che potrebbe rivelarsi un trattamento efficace», dice Landray. «Ma non abbiamo dati sufficienti per saperlo» e «abbiamo già visto in questa epidemia quanto possano essere sbagliate ipotesi scientifiche ben intenzionate».