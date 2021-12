COVID, 4 positivi su 10 sono asintomatici

Le infezioni asintomatiche rappresentano una fonte potenziale di trasmissione della COVID, per questo i ricercatori hanno voluto valutare la percentuale di infezioni senza sintomi tra tutti gli individui che si sottopongono ai test diagnostici e in particolare tra i positivi ai test stessi.

Per farlo gli esperti hanno condotto un’ampia revisione di dati già pubblicati per un totale di 95 lavori scientifici in inglese e cinese e di 29.776.306 individui che si sono sottoposti ai test diagnostici.

Ebbene, è emerso che la percentuale di asintomatici tra tutti i testati è dello 0,25% ed è massima - 4,52% - tra i degenti in case di cura e tra il personale sanitario di queste strutture. Guardando solo ai casi positivi confermati, la percentuale di asintomatici diventa del 40,5% in media ed è massima tra le gestanti (oltre la metà delle gestanti positive è asintomatica, precisamente il 54,1%); la percentuale di asintomatici tra i positivi è alta anche tra i viaggiatori in crociera (52,1%) e tra i degenti in case di cura e tra il personale sanitario di queste strutture (47,5% di positivi asintomatici).