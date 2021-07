In molti Paesi europei la curva discendente dei casi di Covid si è invertita. Nell’ultima settimana i contagi sono cresciuti oltre le previsioni in Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna, mentre per i decessi la variazione rispetto alle attese è molto più contenuta.

In Italia i casi sono stati 5.222 invece di 3.909. In Belgio, le previsioni dell’Ecdc davano per la stessa settimana 1.960 nuovi casi, ma ce ne sono stati oltre 4 mila.

La situazione dei decessi resta invece tutto sommato stabile: in Spagna 13 in più in una settimana rispetto alle previsioni, in Italia 26 in più, in Belgio 8 in meno. Nel Regno Unito, dove i contagi hanno ripreso a crescere dall’ultima settimana di maggio, i morti sono stati 118 invece dei 164 stimati.