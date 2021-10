L’infezione da SarsCoV2 ha un andamento stagionale: freddo e umidità influiscono sulla trasmissione del virus, proprio come avviene per l’influenza. L’igiene dell’aria negli ambienti chiusi diventa quindi fondamentale, come emerge dall’analisi quantitativa delle ondate di COVID-19 avvenute finora, pubblicata sulla rivista Nature Computational Science dall’Istituto di Barcellona per la salute globale.