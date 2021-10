Tassi più elevati di diabete gestazionale, globuli bianchi più bassi e sanguinamento maggiore durante il parto: queste alcune delle complicazioni, anche importanti, per le donne in gravidanza che contraggono la COVID, specie se la malattia si manifesta con sintomi. Nei neonati si osservano complicanze respiratorie.

È quanto emerge da una ricerca del Mayanei Hayeshua Medical Center, in Israele, pubblicata su The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, che offre un motivo ulteriore per valutare positivamente la vaccinazione contro la COVID durante la gestazione.

Lo studio ha esaminato le nascite in ospedale tra il 26 marzo e il 30 settembre 2020, analizzando in totale i dati relativi a 2.471 donne, 172 delle quali positive alla COVID (56 sintomatiche). In media l’aumento del rischio di incidenza di esiti avversi è stato del 13,8% più alto per le pazienti COVID asintomatiche e del 19,6% più alto per quelle sintomatiche.