Sottolineando come si tratti di momenti molto difficili per Novak, la famiglia annuncia pieno appoggio al numero uno del tennis mondiale. «Quello che tutti dobbiamo fare, soprattutto noi come suoi familiari, è di mostrargli l’appoggio più forte di sempre. Dobbiamo aiutarlo a riconquistare energie, fiducia in questo sport, prima di tutto nel fairplay che in questo caso è mancato completamente».