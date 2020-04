Quando ci risponde al telefono, ha appena messo a letto il suo secondogenito. Infatti parla piano, pianissimo. Da noi è pieno pomeriggio, ma dall’altra parte del mondo – a Singapore – il giorno sta per finire. Thomas Naldi, 58.enne di Agno, vive e lavora nella città-Stato dal 2004. Finora, questo angolo di sud-est asiatico era stato indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità come un esempio nella lotta al coronavirus. Di più, Singapore era stato fra i primissimi Paesi a reagire o, meglio, a sapere cosa fare. Identificazione immediata, tracciamento e isolamento delle persone contagiate. Il tutto mentre gli altri, più o meno, potevano condurre una vita normale. Lavorare in ufficio, andare al ristorante, fare sport. «La tracciabilità – ci conferma Thomas – è stata la chiave per fermare la prima ondata». Proprio così. La strategia ha permesso di rallentare, se non quasi annullare, la diffusione di contagi. Una diffusione, giova ricordarlo, legata alla Cina. Già, il virus era sbarcato assieme ad una comitiva di turisti cinesi. Lo scorso gennaio. Il rischio di una nuova Wuhan, però, incredibilmente è stato scongiurato. Tant’è che le autorità credevano di avere sconfitto il nemico. Sbagliato: quando molti cittadini di Singapore sono rientrati dall’estero, un numero sempre più ampio di casi è sfuggito alla rete. Favorendo, di riflesso, il contagio a livello locale. E così, dal 7 aprile anche la «Svizzera d’Asia» deve fare i conti con una parola inglese: lockdown.

L’interno di uno dei tanti dormitori per lavoratori stranieri, sovraffollati. © EPA

Il problema dei dormitori per stranieri

«Prima – ribadisce il nostro interlocutore – non era stato chiuso praticamente niente. Le scuole, ad esempio, erano aperte. Anche per evitare che i nonni entrassero a contatto con i nipoti. C’era, insomma, la sensazione che tutto fosse sotto controllo. E lo era, soprattutto se pensiamo che nello stesso momento la Lombardia era in piena emergenza. Singapore, per contro, sembrava una bolla felice. Va detto che la conformazione del territorio ha aiutato. Parliamo di una città-Stato, con due soli ingressi via terra e un singolo aeroporto. I controlli, almeno all’inizio, erano abbastanza semplici».

Le autorità, ad ogni modo, hanno stretto sempre di più la morsa. Fino ad arrivare, appunto, al tutto chiuso. Di aperto adesso ci sono soltanto i servizi essenziali, come da noi. «Le stesse autorità, ad ogni modo, sono molto trasparenti nella comunicazione di contagi, ricoveri e decessi. Infondono un senso di fiducia. Sapevamo, però, che una seconda ondata prima o poi sarebbe arrivata. E questo perché, banalmente, Singapore è un hub internazionale. Non c’è stata un’esplosione, questo no. Almeno per ora. E, ribadisco, è un miracolo se pensiamo che in un territorio piccolissimo vivono 5,5 milioni di persone».

Un problema, a proposito di densità, sono i palazzoni-dormitori nei quali vivono i lavoratori stranieri impiegati nell’edilizia e in altri rami. Lì, infatti, c’è sovraffollamento e sempre lì si sono verificati diversi contagi. «Adesso, va da sé, questi edifici sono stati isolati. Ma è tutta Singapore ad essere bloccata in casa. Noi, personalmente, ce la caviamo. I bimbi seguono i programmi scolastici via web, esattamente come in Svizzera. Rispetto all’Europa, in Asia la gente è più abituata a seguire e a rispettare le autorità. Sono tutti più ligi, va detto. E poi Singapore aveva combattuto la Sars, ad inizio Duemila. Il governo sapeva cosa aspettarsi e come affrontare un’emergenza del genere. Non a caso, al netto della seconda ondata, i contagi sono ancora contenuti (di poco sopra i duemila secondo i dati della Johns Hopkins University, ndr) e le morti pochissime. Sette».

Una donna con mascherina e cellulare. Le autorità di Singapore stanno utilizzando moltissimo la tracciabilità degli smartphone per stabilire le varie catene di contagio. © EPA/Wallace Woon

Autorità più invasive e tecnologia

Le autorità, rispetto all’Europa, a Singapore sono indubbiamente più invasive. A cominciare dalle app per la tracciabilità. «Nessuno, qui, si pone il problema della privacy né osa protestare. In un certo senso, poi, queste applicazioni aiutano. Ad esempio, c’è un’app specifica per i parchi pubblici. Non essendoci divieto di movimento, ad oggi uno può uscire per una passeggiata. Bene, questa app ti dice in tempo reale quanta gente c’è in un determinato parco. E te lo dice attraverso i colori: se viene fuori il rosso, sai già che è meglio non andarci».

Detto della tecnologia, Singapore a livello politico ed economico ha già varato manovre importanti per sostenere cittadini e imprese. «Sono stati presentati tre pacchetti d’aiuto. Il Paese sta bene, ha molte riserve per cui può aiutare la popolazione. Ci sono, inutile nasconderlo, settori e aziende che dovranno ricevere degli aiuti pesanti. Penso a Singapore Airlines: il 96% della flotta è a terra, attualmente sono garantiti pochissimi voli. Un sei-sette massimo, fra cui quello per Zurigo. Ma è una compagnia considerata too big to fail, quindi verrà salvata». Thomas, nel frattempo, aspetta: «Ho un biglietto per il 3 giugno, per ora il volo è garantito ma chissà come andrà». Già, anche la «Svizzera d’Asia» deve fare i conti con l’emergenza.

