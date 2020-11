L’avanzare dell’età e la morte di quasi tutti i testimoni della persecuzione degli ebrei da parte dei nazisti rischia di cancellare la memoria di quanto accaduto nei campi di sterminio. Per contrastare l’oblio della Shoah, in occasione dell’anniversario dei progrom del novembre 1938 e della Notte dei cristalli, l’Unesco ha organizzato un dibattito online, in collaborazione con il Programma sull’Olocausto delle Nazioni Unite.