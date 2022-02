Il governo dell’Ucraina ha chiesto ai suoi cittadini di mantenere la calma e di evitare il panico. «Al momento è cruciale restare calmi, uniti all’interno del Paese, evitare azioni destabilizzanti e che creino il panico», si legge in una nota del ministero degli Esteri.

Nel frattempo nelle strade ucraine - in particolare nella capitale Kiev - iniziano a spuntare gli inviti ad arruolarsi con manifesti che celebrano i soldati. «Gli eroi sono in mezzo a noi»: lo slogan accompagna le foto dei volti di giovani soldati, ragazzi e ragazze, su grandi manifesti illuminati per le vie di Kiev, mentre cresce la tensione nel timore di un attacco russo: un’iniziativa delle forze armate ucraine tra la propaganda e l’invito ai giovani ad arruolarsi.