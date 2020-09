L’Iran avvisa gli Stati Uniti di non compiere «un nuovo errore strategico», dopo le minacce del presidente Donald Trump di dure ritorsioni contro Teheran in caso di vendette per l’uccisione del generale dei Pasdaran Qassem Soleimani.

«Ci auguriamo che non facciano un nuovo errore strategico, e certamente, nel caso lo facessero, vedrebbero una decisa risposta dell’Iran», ha dichiarato Ali Rabiei, portavoce del governo di Hassan Rohani.

Il messaggio del presidente americano era giunto dopo che il sito d’informazione Politico aveva riferito di un presunto piano della Repubblica islamica per uccidere l’ambasciatrice degli Usa in Sudafrica. Il ministero degli esteri di Teheran aveva replicato parlando di accuse «infondate» e denunciando «metodi ripetitivi e nauseabondi per creare un clima anti-iraniano sulla scena internazionale».

Parlando oggi in una conferenza stampa trasmessa in tv, il portavoce dell’esecutivo iraniano ha espresso rammarico per il fatto che «il presidente di un paese che ha pretese di gestione dell’ordine globale faccia affermazioni avventate, alimentate dai suoi fini politici e discutibili su una base così fragile».

Rabiei ha quindi invitato Trump a «evitare un nuovo avventurismo» solo per «conquistare un altro mandato presidenziale», avvertendo che un’azione militare di Washington «non farebbe altro che rompere l’ordine regionale e gli equilibri a livello globale».

