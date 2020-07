Internet diventa sempre più un terreno di scontro. Da una parte vi sono le battaglie tra difensori della democrazia e regimi autoritari che cercano di mettere a tacere, anche sul web, ogni forma di dissenso. Dall’altra vi sono le incursioni di hacker solitari o al soldo di determinati regimi, che cercano di carpire notizie riservate di vario genere o addirittura di influenzare l’esito di importanti appuntamenti elettorali in alcuni Paesi.

Di fronte a un tale Far West crescono le denunce di questo uso improprio della grande rete e dei tentativi di manipolazione dell’opinione pubblica. Proprio ieri il Parlamento turco ha approvato una controversa legge che consentirà al regime di Erdogan un maggiore controllo sui social media. Giganti come Facebook, Twitter e Youtube d’ora in avanti dovranno...