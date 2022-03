1. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di «crimini di guerra» per aver bombardato Kharkiv, «una città senza strutture militari». Ci sono leggi che regolano i conflitti armati?

Sì. Il diritto internazionale umanitario – detto anche diritto dei conflitti armati o diritto internazionale bellico (ius in bello) – si applica unicamente in caso di conflitti armati internazionali e non internazionali e ha una doppia funzione: disciplina la conduzione delle ostilità e protegge le vittime dei conflitti armati. Il diritto internazionale umanitario vale per qualsiasi conflitto armato, indipendentemente dalla sua legittimità, e per tutte le parti in conflitto.

2. Quali sono gli obblighi delle parti in conflitto e chi è tutelato dal diritto internazionale umanitario?

Secondo il diritto...