Nintendo è in ordine di tempo l’ultima azienda tecnologica ad essere colpita dalla carenza globale di semiconduttori che sta investendo pesantemente il settore delle auto ma anche quello degli smartphone. Secondo un resoconto del quotidiano giapponese «Nikkei», il colosso produrrà circa il 20% in meno di console Switch rispetto a quanto previsto, fino al 31 marzo 2022. La stima passa da 30 milioni a 24 milioni di unità, in un periodo, quello natalizio, fondamentale per i ricavi delle multinazionali hi-tech.