In uno scenario in cui le restrizioni nei viaggi durassero per tre mesi, le stime della Iata calcolano che circa 25 milioni di posti di lavoro nell’aviazione e nei settori collegati siano a rischio nel mondo. In particolare, 11,2 milioni di posti nell’Asia-Pacifico, 5,6 milioni in Europa, 2,9 milioni nell’America Latina, 2 milioni in Africa e 0,9 milioni in Medio Oriente.