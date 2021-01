Nel frattempo i partiti si muovono per serrare i ranghi e per mettere in chiaro le proprie condizioni. Oggi alle 14.00 il Partito democratico (Pd) riunisce la direzione: il segretario Nicola Zingaretti puntellerà il premier dimissionario Giuseppe Conte come «punto di equilibrio», ricorda di primo mattino il ministro Enzo Amendola, per un nuovo governo ampio, spingendo verso il ter. Un tentativo, quello del Nazareno, di rilanciare una maggioranza solida, anche con il rientro di Italia viva (Iv), e di evitare fughe in avanti. Matteo Renzi invece riunirà i gruppi parlamentari stasera alle 22.30: il leader Iv ha chiarito che non metterà veti su Conte ma non porterà il suo nome domani al Quirinale.