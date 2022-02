Gli Stati Uniti propongono alla Russia un accordo in base al quale entrambe le parti si impegnerebbero a non schierare in Ucraina «missili offensivi da terra e forze permanenti per missioni di combattimento». È questa una delle risposte fornite da Washington alle richieste di Mosca sulle garanzie di sicurezza, secondo El País, che afferma di essere venuto in possesso dei documenti. Sia gli USA sia la NATO rifiutano tuttavia di firmare un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come aveva chiesto la Russia.

Erdogan: «Non vogliamo la guerra tra Russia e Ucraina»

«Non vorremmo mai avere una guerra tra Russia e Ucraina, non è un buon presagio per la regione». Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un comizio a Trebisonda, sul Mar Nero, come riporta il quotidiano Hurriyet. «In quanto alleati NATO, non vogliamo qualcosa del genere, non lo accettiamo e spero che questa situazione si possa risolvere in modo pacifico».

Nell’ultimo mese Erdogan ha espresso l’intenzione di volere mediare tra Russia e Ucraina per evitare un conflitto e ha riaffermato l’impegno della Turchia nella Nato. Dopo aver tentato, ma senza riuscirci, di organizzare un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, il leader turco ha annunciato che si recherà a Kiev in visita ufficiale e, secondo i media turchi, il viaggio è in programma domani.

Erdogan incontrerà anche Putin in Turchia ma la data della visita sarà definita soltanto al ritorno del presidente russo dai giochi olimpici invernali in Cina, ha fatto sapere il Cremlino, la cui inaugurazione sarà il 4 febbraio.

La Turchia ha una fitta rete di relazioni sia con la Russia di Putin che con l’Ucraina di Zelensky anche se tra Ankara e Mosca permangono posizioni diametralmente opposte nei conflitti in Libia e Siria, dove entrambi i Paesi sono presenti militarmente, e la vendita di droni di produzione turca all’Ucraina, che sarebbero stati utilizzati in Donbass, ha recentemente sollevato critiche da parte di Mosca.

