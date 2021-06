«Vietare i mezzi di espressione non è la soluzione», hanno affermato le rappresentanze diplomatiche dell’Ue e dei tre Paesi in una dichiarazione congiunta. «La strada per una Nigeria più sicura passa attraverso una maggiore comunicazione, non minore», si legge nel messaggio nel quale si sottolinea la necessità di un «dialogo inclusivo» nel Paese più popoloso dell’Africa, nonché quella di «condividere informazioni vitali in questo momento di pandemia di Covid-19».