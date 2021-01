I media regionali riferiscono del nuovo sisma registrato alle 13.47 (stessa ora in Svizzera) non lontano da Petrinja e Glina, con epicentro 16 km a sudovest di Sisak. Si tratta delle principali località del cratere a una cinquantina di km a sudest di Zagabria dove dal forte terremoto di fine dicembre si sono susseguite un migliaio di altre scosse di intensità bassa o media.

Le condizioni delle migliaia di sfollati, molti dei quali sistemati in tende e container, sono appesantite dalla neve e dal gelo che ha investito la regione negli ultimi giorni. In tanti non vogliono allontanarsi dalle proprie case danneggiate, e continuano a dormire in macchina.