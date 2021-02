(Aggiornato alle 18.07) Sono almeno 200 le persone considerate disperse in India dopo che un pezzo di ghiacciaio dell’Himalaya è caduto nel fiume Dhauliganga, causando un’esondazione. Lo ha detto la polizia dello stato dell’Uttarakhand. La massa d’acqua e detriti, che ha superato una diga, ha travolto due centrali elettriche (inizialmente si era parlato di un solo impianto), nonché strade e ponti. Finora sono sette i morti accertati a seguito del crollo. Ne dà notizia lo State Disaster Management Center citato dal «Times of India», precisando che i corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Il premier indiano Narendra Modi ha scritto su Twitter: «sto costantemente monitorando la sfortunata situazione in Uttarakhand. L’India è con l’Uttarakhand e la nazione prega per la sicurezza di tutti. Parlo continuamente con le autorità locali ricevo aggiornamenti sulle operazioni di soccorso».