Tra i fondatori di ‘Re: wild’ c’è anche Leonardo DiCaprio, che ha promesso 43 milioni di dollari per finanziare il progetto, che prevede tra le altre cose la tutela dell’isola Floreana, che ospita 54 specie in via di estinzione, tra cui l’iguana rosa. E la reintroduzione di 13 specie già estinte localmente, come il tordo beffeggiatore, noto per la capacità di imitare il canto di altri uccelli. Il primo descritto proprio da Darwin.

«In tutto il mondo - ha ricordato l’attore americano - la natura selvaggia è in declino. Ne abbiamo rovinato tre quarti portando più di un milione di specie sull’orlo dell’estinzione. Più della metà delle restanti aree selvagge della Terra potrebbero scomparire nei prossimi decenni se non agiamo in modo deciso». Per DiCaprio, che è attivo in diverse campagne per la salvaguardia dell’ambiente, il prossimo obiettivo è proteggere questo tesoro del Pacifico: «Gli eroi ambientali di cui il pianeta ha bisogno sono già qui. Ora dobbiamo tutti raccogliere la sfida e unirci a loro».