Crollano le concentrazioni medie di biossido di azoto (NO2) a Milano, Bergamo e Roma a seguito delle restrizioni alla mobilità imposte per contenere l’epidemia di Covid-19. Lo conferma l’Agenzia europea per l’ambiente, che registra un calo nelle città europee «chiuse» per coronavirus delle emissioni di NO2, prodotte in particolare dai motori diesel.