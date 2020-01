Il livello dell’acqua nel fiume sottostante era superiore alla media con forti correnti dovute alle piogge che hanno colpito la regione. «Il ponte probabilmente non poteva sostenere il peso ed è collassato», ha detto Ujang Syafiri, a capo della disaster mitigation agency. Alcuni studenti caduti in acqua sono stati recuperati, mentre continuano le ricerche dei dispersi in un raggio di 20 chilometri.