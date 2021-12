Moko kauae . È questo il nome del tradizionale tatuaggio portato dalle donne maori che copre labbra e mento. Un simbolo molto importante nella cultura del popolo polinesiano, che rappresenta il ruolo della persona all’interno della comunità, oltre che la propria storia e quella degli antenati. Un segno, però, ancora fonte di grandi discriminazioni. Tanto che lo scorso anno aveva fatto scalpore in Nuova Zelanda la nomina al ruolo di ministra degli Esteri di Nanaia Mahuta, 51.enne maori che porta un moko kauae . Ma un altro tabù è stato superato negli scorsi giorni, quando per la prima volta una giornalista maori ha potuto presentare il telegiornale delle 18.00 sfoggiando il tradizionale tatuaggio. Oriini Kaipara, questo il nome della donna, ha infatti preso le redini del notiziario di Newshub Live, sostituendo i colleghi Samantha Hayes (in congedo maternità) e Mike McRoberts (trasferito a una nuova fascia oraria). Ma per la giornalista non si tratta della prima volta in TV: nel 2019 aveva già fatto parlare di sé e del suo moko kauae quando aveva presentato il (seppur meno prestigioso) bollettino di mezzogiorno di TVNZ.

Questo, per la giornalista, non è solamente un passo avanti professionale: «È una grande vittoria per questa generazione e le future: non lasciate che la vostra identità o cultura vi impediscano di raggiungere i vostri obiettivi. Anzi, usatele come fonte di forza, per essere più grandi e fare grandi cose per tutti».