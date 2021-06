Crollo a Miami: almeno 3 morti e 99 dispersi

Finora è stato accertato il decesso di una donna e altre due persone, e dieci feriti sono stati tratti in salvo e ricoverati. Lo riferiscono i soccorritori citati dai media locali. Diverse persone bloccate negli appartamenti sono state raggiunte dall’esterno con le scale dei mezzi dei Vigili. Evacuati alcuni edifici circostanti tra cui un hotel. Sale da 51 a 99 il numero di persone non ancora ritrovate dopo il crollo. Lo riferiscono i media Usa citando le autorità locali.

«Non avevo mai visto in tutta la mia vita così tante ambulanze, sembrava una scena da 11 settembre». Così alcuni testimoni hanno descritto il crollo del palazzo a Miami. «È come se fosse scoppiata una bomba», hanno raccontato. Nicholas Balboa, che si trovava nelle vicinanze, ha detto di essere sceso in strada in piena notte dopo aver sentito un botto. «Pensavo fosse un tuono, poi ho sentito il terreno tremare». Una volta avvicinatosi al luogo ha sentito una voce e visto un ragazzo fra le macerie. «Vedevo le sue braccia. Diceva non lasciarmi», ha aggiunto. Giunti i soccorritori, ha segnalato il ragazzo che è stato poi messo in salvo.