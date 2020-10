Il crollo parziale delle cantine di un palazzo si è verificato questa sera intorno alle 18 in via Santa Sofia, a Milano. Circa 80 persone sono state evacuate. L’abbassamento delle cantine è stato di circa un metro e mezzo. Si tratta dello stesso palazzo già evacuato nel giugno scorso per un cedimento addebitato ai lavori per la M4, la nuova linea della metropolitana. Le gallerie, però, sono state terminate prima dell’estate e attualmente nella zona non sono in corso perforazioni o scavi. Resta quindi ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.