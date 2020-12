Oggi l’Onu e la Gran Bretagna (che ospiterà a Glasgow la prossima conferenza sul clima Cop 26) hanno organizzato un evento internazionale per celebrare i primi cinque anni dell’Accordo. Hanno riunito 75 leader globali, ma solo in videoconferenza, data l’emergenza Covid. E c’era davvero poco da celebrare.

Guterres ha denunciato come «i paesi del G20 nei loro pacchetti di salvataggio stanno spendendo il 50% in più su settori legati ai combustibili fossili di quello che spendono sull’energia a basse emissioni di carbonio». Gli attuali impegni delle nazioni sono «tutt’altro che sufficienti» per mantenere l’aumento delle temperature entro 2 gradi: «Se non cambiamo rotta, potremmo essere diretti a un aumento catastrofico della temperatura di oltre 3 gradi in questo secolo». Per questo Guterres invita «tutti i leader mondiali a dichiarare lo stato di emergenza climatica nei loro stati fino al raggiungimento della neutralità delle emissioni». E il primo obiettivo è tagliare le emissioni del 45% al 2030.